Reprodução: Globo Renato Góes fala sobre diagnóstico de vitiligo

Renato Góes, de 38 anos, contou que descobriu que tinha vitiligo ainda adolescente, aos 12 anos, num momento bastante conturbado após o divórcio dos pais. O ator contou sobre o processo de aceitar a doença e como isso influiu em sua personalidade.

Após um tempo, a marca continuou a crescer. Numa ida ao médico, ele foi diagnosticado com vitiligo. A condição acarreta numa perda de pigmento na pele e é geralmente impactada por questões emocionais. Descobrindo a mancha em sua coxa esquerda.





O intérprete de Ivan , da novela Vale Tudo, contou que, na juventude e na fase adulta, tinha pesadelos onde a doença deixava marcas em seu corpo e rosto. O ator destacou que era um hábito conferir o corpo inteiro ao acordar, analisando se as manchas haviam crescido ou não.

Segundo Renato Góes, a marca diminuiu, além de ser muito pequena. Porém, o processo de aceitação o levou a repensar como encara a vida.

"Eu ficava envergonhado. Na escola, ia só de calça. Na praia, de bermuda. (...) Até que pensei: 'Que loucura é essa? Não quero isso para mim'" , disse em entrevista à revista QG.

“Bruscamente, a mancha diminuiu e hoje é muito pequena" , contou. "Quando perco um trabalho, sei que vai vir algo melhor. Isso acontece com tudo. Ao ver o lado bom das coisas, acabei lidando da melhor forma com a vida e fui recompensado por isso. O mais importante disso não é que a mancha encolheu, mas como eu passei a lidar com grandes desafios. Hoje, me sinto preparado para lidar com as coisas da melhor maneira possível", disse.

O que é vitiligo?

Vitiligo é uma doença caracterizada pela despigmentação da pele em determinadas áreas do corpo. Trata-se de um distúrbio dermatológico crônico, que persiste ao longo da vida. Nessa condição, o organismo ataca e destrói os melanócitos - células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele.

O vitiligo está associado a diversas doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, a artrite reumatoide e o diabetes tipo 1. Possui origem multifatorial e pode acometer homens e mulheres de forma igual, em todas as faixas etárias e etnias. Além disso, a doença pode ter origem genética.