Thaila Ayala, esposa de Renato Góes, detalhou o início da relação com o ator, de 38 anos. Eles se casaram em 2019 e têm Francisco, de 3 anos, e Tereza, de 1. O sucesso da relação é visível — e não foi nada gradual.





Em sua participação no WOW Podcast, a atriz revelou que conheceu o futuro marido em um evento, que também contou com a presença de Sophie Charlotte e Gabriel Leone. O quarteto decidiu sair para jantar e, posteriormente, foram ao hotel de Góes continuar o encontro.



Foi quando tudo começou a mudar: "O restaurante fechou, fomos continuar bebendo vinho no hotel. Fomos para o quarto dele, transamos, e em algum momento eu olhei para ele e falei 'f#deu'", contou Ayala.

"Senti um troço que não sei explicar, mas me apaixonei perdidamente. Não falei nada, mas olhei para ele e senti, fiquei muito confusa com aquilo, falei 'ferrou'", acrescentou a esposa do ator, que atualmente está em " Vale Tudo ".

Apesar do encontro arrebatador, a reação dela foi fugir do hotel. Quando Renato foi ao banheiro, ela desceu pela escada de serviço descalça para não ser vista por ele no elevador, que poderia demorar a chegar.





"Ele abriu a porta, falou 'Thaila, Thaila', aí eu parei na escada para ele não ouvir, ele fechou a porta e eu fugi desesperada, porque nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Tinha acabado de conhecer aquele garoto, o que era aquilo, eu estava há anos sem me apaixonar, e aí do nada isso aconteceu".

Depois do encontro inicial, Renato e Thaila passaram cerca de seis meses com encontros casuais. Na época, ela morava fora do país. E isso poderia vir a ser um problema para o casal, mas ela decidiu voltar ao país.





"Um dia ele virou para mim e falou: 'legal, mas eu não namoro à distância'. Falei: 'tá bom'. Fechei meu apartamento e vim embora para o Brasil. No mesmo ano em que eu voltei ele me pediu em casamento, quase um ano depois a gente casou e temos dois filhos".

Thaila Ayala e Renato Góes ficaram noivos no Réveillon de 2018 e se casaram em outubro de 2019, na Igreja do Carmo de Olinda. Agora, estão prestes a completar seis anos de casados e com Francisco e Tereza.