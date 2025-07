Reprodução/Internet Helena Ranaldi comenta atuação do filho em Vale Tudo

Helena Ranaldi revelou que costuma comentar e até criticar a atuação do filho, Pedro Waddington, no remake da novela Vale Tudo. Em entrevista ao É de Casa, a ex-atriz da Globo contou que acompanha cada cena do estreante com um olhar que mistura emoção materna e análise profissional.

Pedro interpreta um dos personagens jovens da nova versão da trama clássica. A atriz afirmou que sempre conversa com o filho após vê-lo em cena. “Vejo como mãe, mas também crítico às vezes. Comento alguma coisa, elogio”, explicou. Helena Ranaldi destacou a importância do filho começar já em uma produção de destaque e com um elenco experiente.

"Ele entrou já em uma novela das 20h, contracenando com atores maravilhosos e isso é uma grande vantagem, porque tem um retorno e uma troca", declarou a atriz ao lado do herdeiro.

O contratado da Globo afirmou que a mãe tem papel ativo desde antes do início das gravações. “Pergunto a opinião dela, o que ela achou da cena. A gente trocou desde o começo, quando recebi o primeiro roteiro, a gente bateu a cena juntos", sinalizou.