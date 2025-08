Raphaela Cunha Ivan Lins em única apresentação em São Paulo

A noite fria da última em São Paulo não foi capaz de espantar os fãs que marcaram presença em peso na única apresentação de Ivan Lins, no Tokio Marine, na última sexta-feira (01). O público lotou o local e celebrou os 80 anos do cantor, que também completou 55 anos de carreira.

O cantor foi ovacionado ao subir ao palco onde apresentou alguns de seus grandes clássicos da carreira como “Madalena”, “Lembra de Mim”, “Lua Soberana”, “Meninos de Gaza e “Novo Tempo”.

“80 anos. Estou completando 80 anos. Me perguntaram o que eu senti quando completei 80 anos e vou responder como Caetano [Veloso], ‘Não senti nada’. Mas eu estou bacana. Na fotografia, eu estou bacana, mas na radiografia, eu estou uma bosta” , brincou deixando a plateia em delírio.

Em seguida confessou que não pretendia transformar as 8 décadas de vida em uma festa, no entanto, foi convencido a marcar a data com uma grande celebração com os fãs – e foi: “Estou muito feliz por estar aqui. Nem queria celebrar meus 80 anos, mas a minha família e meus músicos me deram uma força. Esse espetáculo está sendo dirigido pelo meu filho. Isso aqui é um show familiar”.

Raphaela Cunha Ivan Lins ao lado do filho Cláudio Lins, Pedro Mariano e Tatiana Parra





Apesar de contrariado, Ivan Lins proporcionou um grande espetáculo para a audiência que mostrou estar com sede de ouvir seu repertório, que segundo o artista foi uma das coisas mais difíceis de selecionar para a apresentação (já que possui mais de 700 musicas registradas, conforme confirmou), que contou com a presença do filho Cláudio Lins e de Pedro Mariano.

“Estamos aqui para nos divertir e esse show foi muito difícil de montar o repertório. Escolhemos o amor e a dignidade. Principalmente o amor porque estamos vivendo em um país muito louco. Eu canto o Brasil e falo muita coisa maravilhosa. Vamos falar de amor, cantar o amor e falar de esperança. Vamos em frente”.

Em determinado momento e visivelmente emocionado, o artista parou o show e dedicou a canção “Vitoriosa”, composta em 1986 para Preta Gil, que morreu em 22 de julho em decorrência de um câncer no intestino.

A celebração encerrou com uma surpresa para o público: Claudio e Pedro retornaram ao palco e cantaram juntos a música “Um Novo Tempo”, que foi embalada pela empolgação e pedidos de bis do público, ficou em êxtase com a apresentação.

