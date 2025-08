Reprodução: Globo Olívia (Jéssica Luz) e Sardinha (Lucas Leto) na novela Vale Tudo





A novela "Vale Tudo", da TV Globo, voltou a ser criticada nas redes devido a um erro no roteiro. Novamente, a trama apresentou uma história extremamente rápida e muito superficial, o que acabou irritando os telespectadores.

A grande vítima essa semana foi Sardinha ( Lucas Leto), que ganhou uma namorada apenas para flagrar César (Cauã Reymond) e Maria Fátima (Bella Campos). Nem a amiga Solange (Alice Wegmann) sabia que seu amigo estava em um relacionamento à distância com Olívia (Jéssica Luz).





Ela propôs ao rapaz que fosse doador para uma produção independente, porém o romance - não havia nem aparecido ou citado antes - e logo chegou como uma barreira. Para complicar mais ainda a situação, a jovem mal aterrissou na novela das 21h da Globo e já estava de saída.

"Mais um enredo esquecido no churrasco. A namorada aleatória do Sardinha que surgiu de canto algum e voltou com a mesma velocidade que apareceu. Pra quê? Pra nada" , disse um internauta. "Só o Sardinha pra pegar esses dois se falando pela segunda vez e não lembrar de tirar foto" , reclamou outro.

Vale Tudo foi exibida originalmente em 1988 e é um dos maiores sucessos da Globo. O remake está celebrando os 60 anos da emissora carioca. A autoria Manuela Dias é a grande responsável por assinar e atualizar a obra, ao lado de Paulo Silvestrini, com a direção artística.

Lucas Leto recorda quando ficou com dinheiro de assaltante

Em participação do "Que História é Essa, Porchat", do GNT, Lucas Leto relembrou quando passou uma situação inusitada aos 16 anos. O ator contou que fazer um ensaio como modelo na praia do Rio Vermelho, em Salvador, mas não imaginou que eles e os amigos seriam assaltados.

"A gente estava fazendo foto, duas câmeras, ele (o fotógrafo) mandou eu subir um elevado, eu fui, minha prima ficou embaixo, eles continuaram tirando (foto) e eu vi um homem se aproximando. Vi a malícia. Ele chegou com uma mochila na frente, falou: 'passa tudo, perdeu'. Como eu já tinha visto ele de longe, peguei meu celular e joguei para trás. Consegui salvar meu celular. Minha prima não teve a mesma sorte. O (ladrão) pegou as duas câmeras e foi fugindo" , disse.

Lucas contou que, decidiu ir atrás do bandido:

"Ele parou numa avenida enorme, com várias pistas e uma comunidade ao lado, ele ia entrar ali e acabou pra gente. E a gente atrás dele. Estava meio engarrafado, a gente só via os carros abrindo... Nisso vem uma viatura. Comecei a gritar para pegar o assaltante. Os policiais desceram do carro, apontando para mim. Eles desceram com metralhadora, renderam o cara, a rua inteira parou".

Por fim, o ator contou que ele e os amigos conseguiram recuperar os pertences furtados:

"Quando chegamos em casa, fomos tirando as coisas da bolsa, que a mulher tinha dado para gente. Tinha o celular da Diana (prima dele), as câmeras dos meninos, e duas notas de R$ 50. A gente não tinha dinheiro! O dinheiro era do ladrão! A gente roubou o ladrão. Resolvemos pedir uma pizza!" , disse rindo.