MC Livinho, de 30 anos, foi anunciado como um dos participantes do quadro Dança dos Famosos, no último domingo (3). A atração do Domingão com Huck confirmou a presença do cantor apenas cinco dias após ele sofrer um acidente de moto em São Paulo, que resultou em perfuração no pulmão, hemorragia interna e dois hematomas.

O funkeiro integra a edição comemorativa de 20 anos do quadro, ao lado de nomes como Fernanda Paes Leme, Gracyanne Barbosa, Nicole Bahls, Rodrigo Faro e Wanessa Camargo, numa temporada que promete muita emoção.





Assim como os demais participantes, Livinho receberá um cachê de aproximadamente R$ 10 mil por mês durante os cinco meses de duração do programa. O contrato é por obra certa, mas inclui benefícios oferecidos pela produção da atração, como figurino personalizado e acompanhamento técnico. A expectativa é que o cantor traga carisma e energia para a disputa. As informações são do colunista André Romano.

MC Livinho e a internação

Livinho passou alguns dias internado na UTI e recebeu alta na quarta-feira (30). Ao comentar sobre o período, o artista demonstrou gratidão pela recuperação:

“Recebi alta hoje, estou indo para casa e o que eu tenho a dizer é que é uma vida nova. Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida” , declarou.

Durante o programa, o cantor também agradeceu o apoio dos fãs, amigos e familiares:

“Obrigado por todas as orações. Elas fizeram a diferença nesse momento tão difícil” , afirmou.

Apesar do susto recente, o artista garantiu que está pronto para o desafio:

“Estou focado e pronto para esse desafio” , completou.

Elenco Dança dos Famosos 2025

Além de MC Livinho, outros 16 participantes foram confirmados para a temporada 2025. O super elenco marca os 20 anos da Dança dos Famosos, que foi por muitos anos comandada por Faustão, em seu Domingão.

Grandes nomes estão confirmados para o quadro como: Wanessa Camargo, Álvaro, Duda Santos, David Junior, Catia Fonseca, Fernanda Paes Leme, MC Livinho, Manu Bahtidão, Nicole Bahls, Gracyanne Barbosa, Allan Souza Lima, Luan Pereira, Rodrigo Faro, Silvero Pereira, Tereza Seiblitz, Richarlison.

O quadro contará ainda com o reforço de Milton Cunha no júri técnico. O carnavalesco se junta a Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha na avaliação dos competidores.