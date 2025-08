TV Globo Tati Machado chora em retorno ao Domingão e recebe apoio de Luciano Huck

Tati Machado se emocionou no palco do Domingão com Huck neste domingo (3) ao relembrar a participação na Dança dos Famosos de 2024. Campeã da temporada, a apresentadora chorou durante o programa e recebeu palavras de apoio de Luciano Huck, além de aplausos do público.

A participação marcou uma das primeiras aparições de Tati desde a morte do filho Rael , anunciada em maio. Durante a atração, exibida pela TV Globo, ela desabafou sobre o momento delicado. “ Vir aqui hoje, Luciano, é para relembrar quem eu sou. Esse palco mudou a minha vida. Isso aqui muda a gente, tem sido fantástico passar esses últimos dias aqui ”, disse.

Tati foi recebida com carinho pela plateia e entrou no palco acompanhada de Priscila Fantin e Vitória Strada, também campeãs do quadro. “ É muito bom te ver sorrindo de novo, Tati Machado ”, afirmou o apresentador.

Vitoria Strada, Priscila Fantin e Tati Machado ao vivo no #Domingão. pic.twitter.com/wfxGAcenhA — eplay (@forumeplay) August 3, 2025





Durante o programa, a jornalista explicou a importância do espaço para sua recuperação emocional. “ Há três dias, a gente está se reconectando com tudo que a gente viveu, com as sensações e com a alegria de se transformar nesse palco ”, declarou emocionada.

A apresentadora também falou sobre o luto e agradeceu o carinho que vem recebendo desde o ocorrido. “ Eu tava com essa vontade de falar, porque eu tenho recebido tanto amor, e tanta gente que passa por isso, e passa por isso sozinho. Então, o que a gente pode fazer, trabalhando na televisão, sendo vista por tantas pessoas, é virar, falar, porque alguém em casa vai virar e falar assim: ‘Poxa, eu não tô sozinha’ ”, afirmou.

Além do momento no Domingão , Tati relembrou o abraço emocionado que trocou com Ana Maria Braga no estúdio do Mais Você .