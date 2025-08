Reprodução/Instagram MC Livinho

MC Livinho, de 30 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (31). O cantor estava internado desde terça-feira (29), após ter sofrido um acidente de moto em São Paulo.



"Recebi alta, minha vida, pega a visão. Ó, recebi alta hoje, estou indo para casa, e o que eu tenho a dizer é que vida nova. Deus me deu uma nova oportunidade para escrever algo novo na minha vida. Estou indo embora", começou ele.





Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13 milhões de seguidores, o artista ainda agradeceu por todo auxílio que recebeu, desde as orações de fãs até o cuidado da equipe médica que o supervisionou.

"[Queria] agradecer as orações de todos os fãs, todo mundo que se preocupou, minha família, a equipe médica aqui do hospital. Deus abençoe, tá? Muito obrigado", prosseguiu o funkeiro.

Relembre

Na última terça-feira (29), os fãs de MC Livinho se surpreenderam ao descobrirem que o ídolo estava hospitalizado. Tudo ocorreu depois do artista ter sido atingido por um carro, que, supostamente, teria cortado a frente dele.

O cantor alegou que o motorista prestou socorro. Uma equipe de profissionais do Corpo de Bombeiros o levou para um hospital. As avaliações médicas apontaram uma perfuração no pulmão, que demandou uma cirurgia e internação na UTI.

Na ocasião, o funkeiro alegou que temeu o pior e pensou que estivesse morrendo. “O mais preocupante foi quando olhei para o teto da ambulância, minha pressão baixando, eu sentindo muito frio. Pensei que estivesse partindo”, disse.