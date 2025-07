Reprodução/Internet No Alvo estreia no SBT com Pablo Marçal e clima de confronto

O SBT marcou para segunda-feira (14) a estreia de No Alvo, novo programa de entrevistas da emissora. A primeira edição terá Pablo Marçal como convidado e será exibida com a proposta de confrontar os participantes com perguntas diretas sobre temas sensíveis, apostando na polêmica como diferencial editorial.

Quem estará no programa?



Inspirado no formato O Advogado do Diabo, exibido na extinta TV Manchete (1983-1999), opretende se distanciar dos talk shows tradicionais ao colocar o entrevistado em uma posição desconfortável. A abordagem promete ser incisiva e provocar reações, com frases como “quem tem coragem de encarar?” e “aqui não existe zona de conforto” sendo usadas nas chamadas promocionais.

Durante o Fofocalizando, o SBT exibiu uma das primeiras chamadas do novo programa. Além de Pablo Marçal, nomes como Rita Cadillac, Guilherme Boulos, Leo Dias, Sikêra Júnior, João Kléber, Geraldo Luís e Márcia Goldschmidt já participaram das gravações. A estratégia é mesclar figuras públicas com trajetórias distintas, de políticos a personalidades da TV popular.

João Doria abandonou o programa

João Doria abandonou a gravação do programa após se irritar com uma pergunta considerada ofensiva. O ex-governador de São Paulo afirmou que se sentiu desrespeitado com o teor dos questionamentos.

Segundo Flávio Ricco, a pergunta que motivou a saída envolvia o vazamento de um suposto vídeo íntimo de João Doria, divulgado durante a campanha de 2018. “Foi o maior constrangimento pelo qual já passei na vida. Foi horrível”, declarou o ex-prefeito de São Paulo em conversa com a Folha de S.Paulo.