Reprodução/Internet Geraldo Luís revela briga com Rodrigo Faro na Record

Fora da televisão desde que deixou a RedeTV!, Geraldo Luís revelou que teve uma briga com Rodrigo Faro durante o período em que dividiam as tardes de domingo na Record, entre 2014 e 2019. A declaração foi feita durante participação no Sabadou com Virginia, exibido pelo SBT.

O jornalista afirmou que o conflito aconteceu por disputa de pautas. “Até com o Faro deu briga, mas briga por causa de história. A gente estava dando certo com histórias. Mas aí o ex-diretor dele veio roubar uma pauta nossa e depois foi cavalo com minha produtora”, relatou

Rivalidade entre programas

O comunicador relatou que o caso ultrapassou os bastidores e chegou a atrapalhar as gravações. “Eu disse: ‘espera, com a minha produção ninguém mexe’. E outra: eu lá na PQP, preparado para gravar e disseram que eu não ia gravar mais... Começou aquelas brigas de produção por querer roubar pauta. Isso não podia acontecer”, completou.

Domingo Show, comandado por Geraldo Luís, e Hora do Faro, de Rodrigo Faro, disputavam diretamente a audiência. Geraldo ficou à frente do Domingo Show entre 2014 e 2019. Rodrigo Faro comandou o Hora do Faro de 2014 até 2024, quando teve seu contrato encerrado pela Record. Ambos estão fora da televisão aberta atualmente.