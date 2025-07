Reprodução/SBT Fora da TV, Geraldo Luís critica formatos atuais e diz que audiência busca verdade

Fora do ar desde que deixou a RedeTV!, Geraldo Luís fez duras críticas à televisão aberta durante entrevista ao The Noite, que será exibido nesta quinta-feira (31), no SBT. O ex-apresentador da Record afirmou que a TV brasileira se distanciou do público e perdeu sua essência.

“A TV insiste em inventar o que não precisa e perdeu a simplicidade”, disse ele ao apresentador Danilo Gentili. Geraldo Luís afirmou que o formato tradicional está desgastado e que poucas atrações conseguem manter a atenção do público por longos períodos. “Hoje eu digo que a TV aberta está na UTI. Que programa, fora o futebol, ainda prende alguém por duas horas no sofá?”, questionou.

O comunicador alertou que a audiência migrou para a internet em busca de conteúdos mais autênticos. Durante a conversa, o jornalista relembrou momentos de sua passagem pela RedeTV!, citando reportagens com grande repercussão.

Um dos destaques de Geraldo Luís foi o encontro com o irmão de Suzane von Richthofen. “A veia do jornalismo policial nunca vai sair de mim”, afirmou. Segundo ele, a equipe localizou o irmão vivendo isolado em um sítio abandonado da família.

Relembrou Marcelo Rezende



O apresentador também falou sobre o início de sua trajetória, quando trabalhou como agente funerário, e relembrou com emoção sua amizade com Marcelo Rezende (1951-2017). “Foi o cara que eu amei. Brigou por mim lá na Record. Era generoso, colocou muita gente no ar e acreditava muito no jornalismo popular feito com alma”, declarou.