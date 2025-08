Reproduçao TV Globo Tony Ramos e Gloria Pires

Após uma participação especial em "Dona de Mim", atual novela das sete da Rede Globo, Tony Ramos se dedicará a um novo trabalho no audiovisual. Trata-se do terceiro longa-metragem da franquia "Se Eu Fosse Você".

Na comédia romântica nacional, o enredo central gira em torno de um casal que troca de corpo. Tony é responsável pela interpretação de Cláudio, ao passo que Helena é protagonizada por Gloria Pires.





As gravações serão iniciadas neste próximo domingo (3), no Rio de Janeiro. Além da dupla de protagonistas, o elenco conta ainda com Paulo Rocha, Cleo Pires, Rafael Infante, Yohama Eshima, Valentina Daniel, Dan Ferreira e Rosi Campos.

A direção fica a cargo de Anita Barbosa. Daniel Filho assume a supervisão artística; nos dois primeiros filmes, ele foi o diretor. Ainda que a programação das filmagens tenha sido anunciada, a data de estreia ainda não foi divulgada.

Dessa vez, o filme será ambientado 20 anos depois da última vez em que Helena e Cláudio trocaram de corpos. Agora, os pais lidam com a ausência de Bia (Cleo Pires), que se casou e vive com o marido, Aquiles (Rafael Infante).



Trabalho duplo

Tony Ramos conciliará as gravações do terceiro longa-metragem com "Dona de Mim". O personagem defendido por ele, Abel Boaz, morrerá em cenas que já foram gravadas e em breve irão ao ar na Globo. Contudo, ele continuará aparecendo na narrativa em flashbacks, mas de forma bem reduzida, o que possibilita a participação do ator no filme.