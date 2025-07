Reprodução: Instagram Giovana Cordeiro

Após uma breve participação, Giovana Cordeiro voltará à "Dona de Mim", atual narrativa das sete da Rede Globo. A atriz tinha sido convidada apenas para os capítulos iniciais, porém retornará como uma das principais antagonistas.



Foto: Globo/ Manoella Mello Giovana Cordeiro e Humberto Morais como Bárbara e Marlon em 'Dona de Mim'

Bárbara, personagem defendida por ela, foi responsável por infernizar a vida de Leona (Clara Moneke) na fase inicial da novela. A vilã apareceu como namorada de Marlon (Humberto Morais).

O relacionamento com o galã, contudo, acabou subindo no telhado. Isso porque o mocinho decidiu continuar no Brasil e se tornar policial, ao invés de fazer uma viagem internacional para Miami, onde trabalharia como lutador profissional ao lado da companheira.





A última aparição dela foi no capítulo 16, quando estava no aeroporto para o embarque. Desde então, ela nunca mais havia sido mencionada. Marlon esqueceu a ex-namorada e engatou um romance com Kamila, assumida por Giovanna Lancellotti.

Ao que tudo indica, a chegada de Bárbara remexerá a vida do protagonista outra vez. O policial já estava dividido entre a atual e a ex-noiva, Leo. Agora, precisará lidar com mais um antigo amor do passado.

Substituta

Escrita por Rosane Svartman e com direção de Allan Fiterman, "Dona de Mim" se despedirá da grade da Globo no primeiro trimestre de 2026, quando será substituída por "Coração Acelerado". A nova narrativa será protagonizada por Filipe Bragança, Gabz e Isadora Cruz.