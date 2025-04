Reprodução TV Globo - 26.4.2025 Tony Ramos como Roberto Marinho em 'Garota do Momento'

Tony Ramos, de 76 anos, está prestes a retornar à grade da Globo de forma fixa, mas já deu as caras nas telinhas em uma participação especial em "Garota do Momento". O artista interpretou ninguém mais, ninguém menos que o criador da Rede Globo, o jornalista e empresário Roberto Marinho.



As cenas foram transmitidas no capítulo do último sábado da narrativa de época das seis, ambientada na década de 1958. Na ocasião, ele interagiu com Eduardo Sterblicht e Sergio Kauffmann, intérpretes de Alfredo e Sergio, donos da TV Ondas do Mar no folhetim de Alessandra Poggi.





O processo de caracterização surpreendeu o público. Isso porque Tony apareceu com sinais de calvície nas gravações, bem diferente do estilo das madeixas dele em outras produções. Alguns espectadores pensaram que ele teria raspado a cabeça, porém não foi isso o que aconteceu.

Durante os intervalos da programação, a emissora exibiu uma matéria do "Vídeo Show" na qual o veterano aparecia sendo caracterizado para vivenciar Roberto Marinho. A equipe de maquiagem detalhou todo o processo para compor o visual do artista, que está com os fios intactos para a próxima novela que fará.

Assista:

Muito legal essa inserção do Vídeo Show no intervalo de #GarotaDoMomento para mostrar a caracterização do Tony Ramos como Roberto Marinho #TVGlobo60Anos pic.twitter.com/IOaJydysB3 — karine 🪩 (@thenoveleira) April 26, 2025

Das 9 às 7

Após vivenciar o vilão Antônio La Selva em "Terra e Paixão", Tony Ramos deixará o lado cruel para trás. Caberá a ele interpretar o bondoso Abel em "Dona de Mim", substituta de "Volta por Cima" na faixa das sete. Com direção de Allan Fiterman, a trama tem autoria de Rosane Svartman, mesma autora de "Vai na Fé", "Bom Sucesso" e "Totalmente Demais".