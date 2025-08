Reprodução TV Globo/ Instagram @mondosoma Eduardo Felipe interpretou Dedé em "A Viagem"

O retorno de "A Viagem" às telinhas tem levantado uma série de dúvidas entre os espectadores da novela, principalmente sobre os rumos de alguns intérpretes que se destacaram no folhetim de Ivani Ribeiro, como Eduardo Felipe, que assumiu o galã Dedé.

Na narrativa, reprisada atualmente no "Vale a Pena Ver de Novo" e exibida originalmente em 1994, o personagem faz parte do grupo de roqueiros liderado por Zeca (Irving São Paulo), o irmão de Lisa, defendida por Andrea Beltrão.

Após o fim da trama espírita, que foi sucesso de crítica e público, além de ser alçada como uma das melhores novelas da teledramaturgia brasileira, Eduardo Felipe se afastou dos holofotes e passou a trabalhar em novos projetos artísticos.

Reproduçao TV Globo Dedé (Eduardo Felipe) em "A Viagem"





Com o encerramento de "A Viagem", o intérprete de Dedé encerrou o contrato com a Rede Globo. Além de finalizar o trabalho na principal emissora do Brasil, ele decidiu fazer uma mudança e deixou o país.

Portugal foi o destino escolhido por ele para a nova fase profissional. Ele mora lá há mais de dez anos, com a esposa, Luísa Sequeira. Depois de se afastar das novelas, aprimorou outras habilidades e hoje é artista audiovisual e cartunista.

Em plataformas de interação virtual, como o Instagram, ele pode ser encontrado sobre a alcunha artística EF Sama. "Sama é um artista envolvido com: artes visuais, escrita, performance, teatro, BD e cinema. É co-Fundador e curador do espaço oficina imperfeita", diz a biografia dele no Instagram, onde acumula mais de dois mil seguidores.

Várias reprises

Reproduçao TV Globo Christiane Torloni, Guilherme Fontes e Lucinha Lins em 'A Viagem'





A novela "A Viagem" ganhou diversas reprises ao longo dos anos, tanto na TV aberta quanto no canal Viva, da TV por assinatura do Grupo Globo. Foi exibida novamente no "Vale a Pena Ver de Novo" em 1997 e 2006, e retornou à grade do Viva em 2014 e 2020.

Em todas as ocasiões, a trama manteve ótimos níveis de audiência, como ocorre dessa vez em que está sendo revisitada na grade da Globo, no "Vale a Pena Ver de Novo". O folhetim é um remake da mesma autora: Ivani Ribeiro.