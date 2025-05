Reprodução TV Globo/ Instagram - 16.5.2025 Tato, de 'A Viagem', foi interpretado por Felipe Martins

O retorno de "A Viagem", uma das novelas mais famosas da teledramaturgia nacional, às telinhas da Globo traz um questionamento frequente entre os espectadores, tanto os que acompanharam a primeira versão quanto os que estão conhecendo a história na reprise: por onde andam os atores? Felipe Martins é um dos mais lembrados.



O ator, que tinha 18 anos em 1994, quando o remake foi filmado, defendeu Tato, um dos personagens centrais do enredo adaptado por Ivani Ribeiro a partir de um folhetim homônimo também escrito por ela. O papel assumido por ele é o do filho de Otávio Cesar Jordão (Antônio Fagundes).

Nos primeiros capítulos, Tato só dá orgulho ao patriarca. Responsável, gentil e carinhoso, acaba se transformando no exato oposto depois que passa a ser influenciado pelas artimanhas de Alexandre, o grande vilão interpretado por Guilherme Fontes.

Reprodução TV Globo/ Instagram Guilherme Fontes interpretou Alexandre em 'A Viagem'





Por onde anda?

31 anos depois do melodrama, Felipe Martins pode ser visto em uma atuação correlacionada com as artes cênicas, porém fora da TV. Vivendo em Teresópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro, ele tem trabalhado como professor de interpretação.





Um retorno às telinhas, diga-se de passagem, não está fora das opções do artista, que já revelou publicamente o desejo de voltar para o audiovisual nacional no futuro. O teatro continua sendo uma das apostas de Martins, que prepara um projeto para 2026.

Antes de ter se afastado das novelas, ele chegou a fazer participações em outras produções, não apenas na Rede Globo, mas também no SBT e na Record TV. "Mandala", "Top Model", "Lua Cheia de Amor", "Perigosas Peruas", "Vira-Lata" e "O Beijo do Vampiro" foram alguns dos títulos nos quais participou.

Curiosidades de 'A Viagem'

Reproduçao TV Globo Christiane Torloni, Guilherme Fontes e Lucinha Lins em 'A Viagem'





Responsável por abordar o espiritismo de uma forma aprofundada, "A Viagem" foi exibida em 1994 e se consolidou como um sucesso de audiência na transmissão original e em todas as outras vezes que foi reprisada, tanto na Globo, quanto no canal Viva.

Membros do elenco, a exemplo de Christiane Torloni, surpreenderam o público ao relatar experiências sobrenaturais durante as filmagens da narrativa. Objetos caindo e alarmes soando eram algumas das situações. Os intérpretes ainda receberam cartas psicografadas de espectadores.