Andrea Beltrão, no programa Roda Viva





A atriz Andrea Beltrão participou na segunda-feira (23) do programa Roda Viva, da TV Cultura, e falou sobre sua trajetória artística na televisão e no teatro, além de destacar a emoção de contracenar com o filho mais velho, Chico Beltrão, no espetáculo Lady Tempestade, atualmente em cartaz.

A peça, baseada nos diários da advogada pernambucana Mércia Albuquerque, retrata sua luta por justiça durante a ditadura militar no Brasil.

Durante a entrevista, Andrea comentou que a ideia de atuar com Chico partiu da diretora Yara de Novaes. “ A questão de estar em cena com o Francisco, que é o meu filho mais velho, foi uma ideia da Yara de Novaes. Eu jamais faria essa proposta pra ele, com medo de que ele nunca mais me cumprimentasse. Ele não é ator, é produtor musical. O trabalho dele é através da música .”

Ela ainda ressaltou a força do momento: “ Fora o meu prazer, foi uma alegria estar com o meu filho em cena .”

A montagem revisita as memórias e vivências de Mércia Albuquerque, que defendeu presos políticos e acolheu mães em busca de notícias sobre seus filhos desaparecidos.

“ Ela [Yara de Novaes] logo percebeu que a peça ia tocar o coração de mães e pais. Quando fez a configuração da dramaturgia, propôs esse papel a ele. Isso dá uma formação de imagem ao espetáculo muito concreta, muito sólida ”, contou a atriz.





O programa contou com uma bancada formada pelo jornalista e dramaturgo Bruno Cavalcanti, Daniela Arrais, jornalista e sócia-fundadora da Contente.vc, Marina Caruso, editora-chefe da revista Ela, do jornal O Globo, a diretora Mika Lins e Ubiratan Brasil, do Canal Teatro MF.