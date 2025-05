Reproduçao TV Globo Christiane Torloni, Guilherme Fontes e Lucinha Lins em 'A Viagem'

"A Viagem" se consagrou como um dos maiores sucessos da teledramaturgia nacional. Exibida originalmente em 1994 pela TV Globo, a novela ancorada no espiritismo será reprisada no "Vale A Pena Ver de Novo" a partir desta próxima segunda-feira (12); confira curiosidades do folhetim:

É um remake...

Muito se engana quem pensa que a versão da década de 1990 foi a primeira. A história se trata de um remake feito por Ivani Ribeiro, autora responsável pela obra original, exibida em 1975 pela extinta TV Tupi.

Experiências sobrenaturais

Guilherme Fontes e Maurício Mattar em 'A Viagem'





Parte do elenco que compôs a releitura relatou ter vivenciado situações inexplicáveis durante as gravações da trama. Objetos caindo e alarmes disparando aleatoriamente foram algumas das situações enfrentadas pelos intérpretes na época das filmagens.

Cartas psicografadas

Durante participação no "Conversa com Bial", em outubro de 2024, Christiane Torloni, a intérprete de Diná, afirmou que recebia cartas psicografadas sobre a novela. Segundo ela, a maioria pedia para que eles se dedicassem ao trabalho, porque a trama ajudaria outras pessoas. Mesmo tocada com as mensagens, optou por não responder e apenas lia e fazia orações.







“A maioria era cartas psicografadas, dizendo: ‘Se acalma, está tudo bem. Esse trabalho precisa ser feito, vai confortar as pessoas, vocês estão acalmando as pessoas'.", contou.

Amor que nasceu nas telinhas

Ao longo das gravações do folhetim, Andrea Beltrão, que defendeu Lisa, se aproximou do diretor Maurício Frias, com quem engatou um namoro. O casal oficializou a união. Da relação, tiveram três filhos, Francisco, José e Rosa.

Indo para a quinta reprise

"A Viagem" foi reprisada diversas vezes, tanto na TV aberta, quanto no Viva, canal por assinatura do Grupo Globo. Em 1997 e 2006, foi retransmitida no "Vale a Pena Ver de Novo". Já no canal Viva foi escalada nos anos de 2014 e 2020. Em todas as reexibições alcançou altos índices de audiência.