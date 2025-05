Reprodução Instagram - 19.3.2025 Guilherme Fontes em foto na web

Guilherme Fontes se eternizou na história da teledramaturgia nacional ao interpretar o icônico Alexandre, do remake de "A Viagem" (1994). O vilão fez com que muitos espectadores ficassem com medo do artista, mesmo após mais de 30 anos da exibição original, conforme ele conta.



Durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta" desta terça-feira (13), ele comentou o caso. "Não há um santo lugar público que eu vá, que não tenha uma sensação ou alguns de pânico e outros de nervoso, de vir falar comigo. Volta e meia vejo pessoas cedendo lugar com medo, antes que eu peça. Me encontram e falam 'eu tenho medo de você'.", revelou.





"Desafio imenso, momento marcante e inesquecível na minha vida profissional. Não teve um só dia que eu não me sentisse completo fazendo aquele papel", acrescentou, em referência à experiência de ter vivenciado o personagem na trama espírita de Ivani Ribeiro.

Em seguida, Guilherme avaliou o sucesso do remake sempre que é reprisado e admitiu que quer 'reviver' a história, cogitando até mesmo participar de uma nova obra inspirada na novela.

"Essa é a sexta vez [reprisada], é um grande sucesso da Globo, é um grande sucesso da minha carreira. Acho que chegou a hora de a gente avançar nesse personagem, nas histórias desse personagem. Eu estou com vontade de dirigir e me envolver em um spin-off dessa obra", concluiu.