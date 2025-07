Reprodução Instagram @danielravila Daniel Ávila e Felipe Martins na novela "A Viagem", de 1994; atores se reencontraram

Remake adaptado por Ivani Ribeiro, "A Viagem" (1994) trouxe uma dupla de irmãos que ficou eternizada na teledramaturgia nacional. Trata-se de Dudu e Tato, interpretados, respectivamente, pelos atores Daniel Ávila e Felipe Martins.



30 anos depois das gravações do folhetim, considerado como um dos melhores da indústria televisiva brasileira, eles se reencontraram. Os artistas ainda recriaram a icônica foto na qual os filhos de Otávio Jordão (Antonio Fagundes) aparecem juntos.





"Irmão é irmão! Relembrando momentos inesquecíveis. Obrigado pelo carinho sempre", escreveu Ávila na legenda da publicação, compartilhada no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 30 mil seguidores.

Nos comentários da publicação, os saudosos fãs da narrativa rasgaram elogios aos atores. "Que reencontro lindo", opinou um internauta. "Sempre achei vocês muito parecidos mesmo, parecem irmãos fora da ficção", disse um segundo. "Eu me emocionei muito. Lindo ver nosso Dudu com a carinha do nosso Tato", completou uma terceira.

Quarta reprise

"A Viagem" foi reapresentada em várias ocasiões, tanto na televisão aberta quanto no canal Viva, da TV por assinatura do Grupo Globo. Em 1997 e 2006, foi exibida novamente no programa Vale a Pena Ver de Novo. Já no canal Viva, retornou à programação em 2014 e 2020.

Em todas as reprises, a novela registrou excelentes índices de audiência. Dessa vez, a trama espírita está sendo revisitada na grade da TV Globo e tem ganhado repercussão em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram e X, antigo Twitter. O enredo da história ganhará uma nova adaptação, agora como um filme.