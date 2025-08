Reprodução/redes sociais Apresentador passa por gafe ao vvo

Uma situação inusitada aconteceu na TV argentina no último dia 31 de julho. O apresentador do canal Crónica TV, uma emissora de notícias voltada para o mundo dos famosos, acabou abrindo o aplicativo de mensagens ao vivo enquanto apresentava o programa - e se deparou com nudes em plena transmissão.

O apresentador Gastón Samá seguia normalmente com a condução do programa "Es Muy Temprano" quando recebeu uma mensagem pelo aplicativo de mensagens com o texto: "Com minhas filhas gêmeas". Ao abrir o vídeo, o jornalista se deparou com a imagem de genitália masculina - uma brincadeira com a expressão "filhas gêmeas", em alusão aos testículos.





A situação, extremamente constrangedora, fez com que o apresentador reagisse com surpresa e mudasse rapidamente de assunto. A cena se tornou um dos assuntos mais comentados no "X".

Alguns internautas comentaram sobre o acontecido na TV argentina.

"Por isso as emissoras agora usam uma versão do WhatsApp para programas de TV ao vivo, na qual são exibidas apenas as mensagens previamente selecionadas. Isso evita muita loucura como essa" , disse um deles. "Lá existe um canal exclusivo apenas para notícias dos famosos, não tem outro tipo de programação" , comentou uma outra.

Sobre a Crónica TV

A Crónica Televisión, também conhecida como Crónica HD, é um canal de notícias argentino focado em reportagens ao vivo. É transmitido pela Estrellas Producciones S.A.

É considerado o primeiro canal argentino a transmitir notícias e reportagens ao vivo 24 horas por dia. Nos últimos 10 anos, o programa conquistou ótimos índices de audiência, superando o Todo Noticias, que também tem foco em notícias de última hora.

A emissora é conhecida na Argentina por seu viés populista e pelo tratamento excêntrico da informação. Sua marca registrada é o uso de telas vermelhas e grandes letras para anunciar as notícias de última hora.