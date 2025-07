Reprodução Instagram Whindersson Nunes e Maria Lina

Whindersson Nunes, de 30 anos, surpreendeu os fãs ao expor o desejo de se reconciliar com uma das ex-namoradas. Trata-se da ex-noiva, Maria Lina, de 26, com quem se envolveu entre 2020 e 2021.

Durante participação no podcast "Parece Terapia", ele explicou a vontade de reatar com a antiga companheira. "Sou sem-vergonha, eu queria ela. Só que ela não quer mais, não. Ela sabe que sou sem-vergonha", começou o ator e humorista.





"Sou uma pessoa que gosto do meu agora, e no agora eu sou um cara sem-vergonha, eu assumo. Eu não vou falar para pessoa que quero ter uma história com ela para fazer da vida dela um inferno, entendeu? Quando eu estava com ela, não era assim, não. Era tranquilo, mas agora estou solteiro", acrescentou.

João Miguel

Whindersson e Maria Lina anunciaram o fim da relação em 2021, pouco tempo depois de terem perdido João Miguel. O bebê era o primeiro filho do então casal, mas nasceu prematuro e morreu em maio daquele mesmo ano.

Ao longo da participação no podcast, ele também comentou sobre um livro que ele e a ex possuem. Segundo ele, o item, que é uma espécie de álbum, guarda fotos do recém-nascido. Os registros nunca foram revelados ao público.

"Hoje, eu sou bem amigo da Maria, sou bem tranquilo com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa também. A gente tem um livrinho que a gente não mostra para ninguém, que é as fotos dele [o bebê João Miguel]. Porque ele nasceu, né, ele pegava no dedinho da gente", relembrou o artista.