Reprodução/Globo Roseli Tavares, Andréa Mota, Cristal Lobo, Tana Lobo, Thaily Semensato e Layla Monteiro protagonizam reality

A Globo definiu a data de estreia do Poderosas do Cerrado, novo reality show que acompanhará a rotina de socialites do Centro-Oeste do país. A atração será exibida no GNT e no Globoplay a partir de 6 de outubro. Com dez episódios, o programa terá sua final marcada para o dia 8 de dezembro, pouco antes do início da programação especial de fim de ano.

Internamente, a produção tem sido tratada como uma versão sertaneja de Mulheres Ricas, reality exibido pela Band entre 2012 e 2013. A proposta daé mostrar o cotidiano luxuoso dessas mulheres, com foco não apenas na ostentação, mas também em aspectos emocionais e familiares das participantes.

O elenco do programa reúne nomes conhecidos e figuras influentes da região. Participam da primeira temporada a pecuarista Roseli Tavares, as empresárias Andréa Mota, Cristal Lobo, Tana Lobo, Thaily Semensato e a influenciadora digital Layla Monteiro.

A mais conhecida do formato da Globo é Andréa Mota, viúva do cantor Leandro (1961-1998), da dupla com Leonardo. Ela é mãe de Lyandra Costa e Leandro Costa, filhos do artista.