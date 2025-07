Reprodução: Globo Lui Lorenzo volta ao ar em Dona de Mim

José Loreto retornou ao horário das sete da TV Globo, interpretando novamente Lui Lorenzo, personagem que fez grande sucesso na novela Vai na Fé (2023). Desta vez, ele fará uma participação especial na novela Dona de Mim. O ator chegou a ficar emocionado ao revisitar o papel.

No enredo de Dona de Mim, Lui Lorenzo será o principal convidado de um evento especial em comemoração aos 60 anos da fábrica de lingerie Boaz.





O personagem é chamado para se apresentar no palco da grande festa e animar o desfile da marca. No entanto, enfrenta um contratempo: chega ao local completamente sem voz, o que preocupa os organizadores e atrasa sua entrada em cena.

Mesmo sem voz, Lui insiste em honrar o compromisso, utilizando gestos e contando com a ajuda de Davi (personagem de Rafael Vitti) para se comunicar com todo o pessoal.

Em um momento de tensão, a possibilidade de usar playback é descartada, já que o cantor é conhecido por suas apresentações excêntricas e autênticas. A solução aparece inusitadamente quando Filipa( Cláudia Abreu) surge com um remédio caseiro: água morna com sal, que devolve a voz ao artista.

A partir daí, Lui Lorenzo faz sua apresentação com muita alegria e anima as funcionárias da empresa. O momento rende um mix de emoções quando Kami (Giovanna Lancellotti), personagem da trama, propõe criar um falso relacionamento midiático com o cantor - ideia que ele acaba recusando.

José Loreto demonstrou entusiasmo ao voltar ao papel. Segundo ele, sentiu como se estivesse “ ressuscitando” Lui Lorenzo, conforme relatado ao Gshow.

Além disso, o ator relembrou os principais hits do personagem e destacou sua irreverência, reforçando o desejo de repetir experiências parecidas em futuros trabalhos.

“As músicas do Lui voltam assim, rapidinho, são todas chicletes, inesquecíveis” , afirmou.

O famoso contou que é a primeira vez que revive um papel em uma trama diferente, mas contou que está amando a nova experiência e, que inclusive, quer mais.

“Nunca voltei, é a primeira vez que volto com o mesmo personagem em outro trabalho. Mas gostei, quero mais! A gente já chega com personagem antigo, manda mais que o diretor" , contou empolgado.