Reprodução Sonia Abrão critica José Loreto como Chorão em filme biográfico

A apresentadora Sonia Abrão criticou nesta quarta-feira (10) a escolha de José Loreto para interpretar Chorão nos cinemas. A comunicadora, que é prima do cantor, afirmou ser contra a escalação do ator para o papel principal da cinebiografia baseada no livro de Graziela Gonçalves, viúva do vocalista do Charlie Brown Jr.

A declaração foi feita durante o programa A Tarde É Sua , da RedeTV! . A produção do filme adapta a obra Se não eu, quem vai fazer você feliz? , que narra o relacionamento entre Chorão e Graziela.

“ Não gostei dessa história de ele interpretar o Chorão no cinema, eu sou contra. Não vejo nada. Sei que é um sonho dele, que ele se emocionou muito... Acho que ele faria uma boa interpretação, mas não gosto da ideia nem um pouco ”, declarou a jornalista ao vivo.

Filme sobre Chorão gera debate na família e nas redes

O comentário surgiu após a repercussão da homenagem ao cantor no Domingão com Huck . No domingo (8), Alexandre Frota fez uma performance como Chorão no quadro Batalha do Lip Sync , o que reacendeu o debate sobre a imagem do músico na cultura pop.

Sonia também relembrou um desejo antigo do cantor que não foi cumprido após a morte. Chorão foi sepultado no Cemitério Memorial Vertical, em Santos, apesar de ter pedido para ser cremado. “ Ele queria ser cremado ”, disse a apresentadora.

A escolha de José Loreto dividiu opiniões entre fãs e pessoas próximas ao cantor. O ator já havia manifestado vontade de interpretar Chorão, chegando a se emocionar em entrevistas sobre o projeto.

Chorão morreu em 2013, aos 42 anos, e é lembrado por composições marcadas pela rebeldia e por dar voz a jovens das periferias. O músico liderou o Charlie Brown Jr. por quase duas décadas.

A cinebiografia ainda não tem data de estreia, mas deve retratar os bastidores da carreira e a relação intensa entre Chorão e Graziela. A autora do livro, que também assina o roteiro, aprovou a escolha de Loreto.