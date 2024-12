Reproduçao TV Globo Claudia Abreu e Rosane Svartman

Vista recentemente na reprise de "Cheias de Charme" como Chayene, Cláudia Abreu estava longe das novelas desde 2016, quando foi a grande protagonista de "A Lei do Amor", novela do horário nobre. Mas o 'jejum de novelas' da atriz deve terminar em abril.







Acontece que ela está cotada para o elenco de "Dona de Mim", título provisório da próxima novela de Rosane Svartman para a faixa das sete da Globo. Abreu deve fazer parte do núcleo principal da narrativa e contracenar com a grande protagonista da trama, a mocinha Leona, defendida por Clara Moneke.





As informações são do colunista Duh Secco, que ainda antecipou as características do papel que Claudia Abreu deve interpretar. Segundo o colunista, a personagem será esposa de um galã que pode ser assumido pelo veterano Tony Ramos.





Ainda de acordo com a publicação, Claudia dará vida à madrasta de personagens interpretados por Marcello Novaes, Juan Paiva e Felipe Simas. Além disso, ela será mãe de Sofia (atriz não escalada), que viverá sob os cuidados da babá Leona. Allan Fiterman, diretor de "No Rancho Fundo", assina a direção do novo folhetim.