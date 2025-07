Reprodução Instagram @gominho Gominho expõe experiência sobrenatural ao ir em cachoeira e referencia Preta Gil

Gominho, de 36 anos, surpreendeu os fãs na última quarta-feira (30), quando usou as redes sociais para relatar uma experiência sobrenatural a qual afirma ter passado. O momento ocorreu em Poço do Céu, na Serrinha do Alambari, no Rio de Janeiro.

Segundo o apresentador, ele sentiu a presença de Preta Gil durante uma expedição pelo ponto turístico, que conta com cachoeira. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de dois milhões de seguidores, ele detalhou o episódio.





"Hoje fui na cachoeira ouvir o som das águas, deitado numa pedra, enquanto o sol me contemplava, senti o perfume dela em cada folha que chacoalhava. Se não fosse uma novela, a vida não teria graça. Sigo mantendo a festa enquanto choro pela estrada. Ainda bem que sua presença me guia em cada encruzilhada", escreveu.

O momento foi ovacionado pelos fãs que o acompanham na web. "Arrepiada", disse uma. "Nossa, que experiência forte", opinou uma segunda. "Também perdi um grande amigo e corri para uma cachoeira. Sorri, chorei, mergulhei nesse sentimento e me fez tão bem. Senti minha alma tão limpa, curada e restaurada", completou ainda uma terceira.

Até mesmo celebridades da classe artística repercutiram o momento. "Que delícia. Amo-te", declarou a cantora Gabriela Melim, que formava um trio musical com os irmãos. Ivete Sangalo, uma das melhores amigas de Preta Gil, acrescentou emojis de coração na publicação.

Relembre

Preta Gil faleceu no domingo (20), em Nova York, aos 50 anos. Ela havia se mudado para os Estados Unidos na esperança de um tratamento experimental, após tentar todos os recursos disponíveis no Brasil e não ter conseguido se curar.

A artista foi velada no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (25). Em seguida, o corpo dela foi cremado em uma cerimônia intimista restrita aos familiares e amigos próximos.

Histórico da doença

Em dezembro de 2023, Preta compartilhou a notícia de que o câncer havia entrado em remissão. No entanto, já em janeiro de 2024, ela revelou que a doença havia retornado. A recidiva atingiu quatro áreas: dois gânglios linfáticos, o peritônio e o ureter.