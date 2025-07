Reprodução: Globo Fernanda Montenegro estará em nova série

Após participar de Amor e Sorte, no Globoplay, a atriz retornará à plataforma para gravar uma nova produção cujo enredo é baseado na rotina de profissionais do SAMU.

Ela protagonizará um episódio no papel de uma idosa que vive com a filha, interpretada por Yara de Novaes. A personagem contará ainda com uma cuidadora, vivida por Josie Antello.





Fernanda chegou a destacar, após o hiato nas telenovelas, que estava envolvida com Teatro, mas não comentou sobre séries e programas de TV.

"Quis o acaso, e o acaso tem sempre a última palavra, que o último drama que eu faço é com meu genro, e a última comédia que eu faço é com meu filho. Nessa altura, de quase 100 anos que eu tenho, já está bom. Está sublime, graças a Deus" , disse a veterana.

O elenco conta com grandes nomes, como Heloisa Jorge, Emilio de Mello, Valentina Herszage, Jaffar Bambirra, Emilio Dantas, William Nascimento e Raquel Villar. Haverá também participações especiais de Stepan Nercessian e Gil Hernández, de acordo com a Coluna Play.

Sobre Fernanda Montenegro

Uma das maiores damas do cinema e do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro tem feito poucas aparições na televisão nos últimos anos. Seu último papel em novelas foi entre 2017 e 2018, em O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco. Já em seriados, foi premiada por sua atuação em Doce de Mãe.

No streaming, Fernanda será tema de um documentário previsto para 2026, no Universal+. O projeto será dirigido por Pedro Waddington, em uma coprodução da NBCUniversal com a Conspiração.

Aos 95 anos, a pioneira do teatro brasileiro terá sua importância na dramaturgia eternizada. A produção irá mesclar cenas íntimas com imagens de seu arquivo pessoal.

Fernanda chegou a estrear, recentemente, Vitória nos cinemas - e disponível no Globoplay - além der aparecido no premiado Ainda Estou Aqui.

Sobre o filme Vitória, Fernanda declarou estar muito feliz com toda a repercussão e salas lotadas.

"Eu estou muito agradecida ao acaso, a Deus ou aos deuses por as plateias terem estado lotadas. É um momento especial para o cinema brasileiro, com tanto acerto, com tanta presença de público nos nossos cinemas assistindo aos nossos filmes" , contou.