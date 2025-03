Reprodução/Divulgação/Sony Filme conta história verídica de Joana da Paz, que desmascarou esquema de tráfico filmando os crimes da janela de seu apartamento.





Fernanda Montenegro celebrou o sucesso de 'Vitória '. O filme, protagonizado pela veterana e lançado em 13 de março, estreou no topo das bilheterias se tornou a maior estreia de filme nacional em 2025.







Segundo dados da Comscore e Filme B, foram 218 mil pessoas entre quinta-feira (13) e domingo (16). No mesmo período, o longa arrecadou R$ 4,7 milhões. "Eu estou muito agradecida ao acaso, a Deus ou aos deuses por as plateias terem estado lotadas", disse.

Para Montenegro, o sucesso do filme reflete a alta do cinema nacional: "É um momento especial para o cinema brasileiro, com tanto acerto, com tanta presença de público nos nossos cinemas assistindo aos nossos filmes".

Divulgação Veterana se despede dos cinemas com 'Velhos Bandidos', sob a direção de seu filho, Cláudio Torres.





' Vitória ' é dirigido por Breno Silveira, que morreu em 2022, no início das filmagens, e Andrucha Waddington, marido de Fernanda Torres e genro de Montenegro. Além da atriz de 95 anos, o filme conta com Linn da Quebrada, Thelmo Fernandes, Alan Rocha e mais.

No longa, Fernanda interpreta Dona Nina, representação de Dona Joana da Paz. Na história real, a idosa foi responsável por denunciar uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos no Rio de Janeiro, em 2005.





Ela registra a movimentação dos criminosos com uma câmera caseira, direto da janela de seu apartamento. Após a denúncia, Dona Joana entrou no Programa de Proteção à Testemunha e foi rebatizada como Vitória. Ela faleceu em 23 de fevereiro de 2023, aos 97 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).