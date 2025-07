Reprodução/redes sociais Ana Maria Braga conversa com Fernanda Torres





A apresentadora Ana Maria Braga mostrou seu reencontro com Fernanda Torres no Prêmio Faz a Diferença, premiação do jornal O Globo. Na ocasião, as duas falaram sobre a vida pessoal e a carreira.

Num papo descontraído, Ana Maria Braga foi surpreendida com a pergunta sobre qual seria seu maior desejo após concorrer ao Oscar por Ainda Estou Aqui , em 2024.

“Depois desse turbilhão na sua vida, dois anos de trabalho sério para chegar ao prêmio, você olha para frente e pensa o quê?” , indagou a apresentadora do Mais Você.

“Ah, vou dormir, né?” , frisou a filha de Fernanda Montenegro, causando risadas na apresentadora global.

“A pessoa tem que dormir. Eu só penso nisso. Eu quero dormir e parar de maquiar” , frisou ela.

No início do vídeo publicado, Fernanda se reencontra com Ana Maria e diz ter ficado admirada com a história da apresentadora do Mais Você. A comandante fez um discurso ao receber o prêmio da atração, além de falar sobre os momentos de maior desafio de sua trajetória.

“Ela contou tudo da vida dela e estou fascinada. Fugiu de casa, o pai foi atrás com um rifle. Estou chocada” , disse Fernanda.

Rindo bastante, Ana Maria Braga frisou:

“Bons tempos” , comentou rindo bastante da situação .

Na entrevista, Fernanda Torres diz que fechou um ciclo e que a premiação ocorrer no Rio de Janeiro significa o fim de uma etapa.





Ana Maria Braga vai até o Rio de Janeiro

Ana Maria Braga também recebeu o prêmio "Faz a Diferença", na categoria "TV e Séries". A apresentadora precisou até se ausentar de sua atração, o Mais Você, deixando-a sob o comando de Talitha Morete e Gil do Vigor, a fim de que comandassem o programa.

"Faz mais de 20 anos, desde 2003, e a lista de pessoas premiadas inclui representantes das mais variadas áreas: da medicina, da política, do social, das letras. Então, me senti quase como ganhando um troféu — não é apenas uma premiação, mas um troféu pelos 25 anos de carreira. A data de hoje, para mim, vai ficar marcada como um dia que fez diferença na minha vida" , disse em entrevista ao Gshow.