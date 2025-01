Reprodução Globoplay Humberto Carrão, Marjorie Estiano e Valentina Herszage

Parte do elenco de "Ainda Estou Aqui", filme indicado ao Oscar nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, celebrou as indicações do longa-metragem e da atriz Fernanda Torres nas redes sociais. Nesta quinta-feira (23), além de Selton Mello, artistas como Marjorie Estiano, Humberto Carrão, Valentina Herszage, Luiza Kosovisk, Charles Fricks, Daniel Dantas e Mavie Jinkings vibraram com o reconhecimento internacional.





"Fizemos um filme. Ele nasceu vitorioso por motivos variados: por lembrar o que jamais pode ser esquecido, por comover com uma beleza austera, por encher as salas de cinema de novo, por levar nossa sensibilidade para o mundo, por recuperar nossa autoestima cultural. Por abrir tantas portas para outros que virão, por restaurar o amor pelo cinema brasileiro, por ter criado algo emocionalmente poderoso, por alcançar o raro equilíbrio entre estética & ética, por ser sublime em sua justa simplicidade. Nesse exato momento, três indicações ao Oscar: com a de melhor filme nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui. Eunice, Rubens, nós & vocês", finalizou o artista na legenda da postagem que fez no Instagram.