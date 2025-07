Reprodução/redes sociais César Tralli recebe novo contratado do JH

César Tralli mostrou um momento super acolhedor nas redes sociais. O âncora do Jornal Hoje, aproveitou enquanto estava nos bastidores da atração, para dar as boas-vindas ao mais novo contratado do jornalístico.



Esbanjando simpatia, César elogiou o rapaz e perguntou se ele estava sendo bem acolhido pelo jornal vespertino. O jovem, chamado de Gabriel, de 24 anos, falou sobre sua experiência há pouco mais de um mês na atração.





Ao falar sobre o rapaz, o profissional enfatizou a nova contratação e se Gabriel estava satisfeito com o novo emprego.

"Gabriel é a nossa nova contratação no JH. Olha, Gabriel tá aqui com a gente um mês. Gabriel me ajuda aqui com microfone, áudio, tudo, os monitores pra gente fazer as chamadas e colocar o Jornal Hoje aqui no ar pra você" , disse Tralli.

"Quantos anos você tem?" , perguntou o âncora.

"Tenho 24, só" , respondeu o rapaz.

"Tá feliz de trabalhar aqui?" , continuou o marido de Ticiane Pinheiro.

"Nossa, demais!" , afirmou Gabriel.

"A galera toda te acolhendo aqui? É isso que importa, bem-vindo" , finalizou o apresentador do Jornal Hoje.

Após o momento, fãs comentaram sobre a reação do apresentador em receber o jovem.

"César Tralli é um amor de pessoa muito educado, simpático, gentil... Assisto jornal todos os dias por causa dele" , disse uma. "Que todos os profissionais façam isso com os recém-chegados, que os acolham e os ensinem, tornando o ambiente de trabalho mais leve e agradável" , comentou outro.

Tralli fala sobre passado

César Tralli surpreendeu o público após fazer uma revelação. Conhecido por ser bastante reservado, o jornalista deu sua opinião ao vivo e dividiu sua infância. Ele contou que fez todo o ensino fundamental na instituição pública.

Logo depois, o jornalista disse que as condições precisam ser melhores para que o ambiente se tornasse agradável.

“Não tem muito segredo. Para você reter um professor, conseguir contratar, você tem que estimular, tem que pagar bom salário, tem que dar ótimas condições de ensino, a escola tem que contribuir, o ambiente escolar tem que contribuir, tem que trabalhar a cabeça dos estudantes para respeitar mais os professores” , contou.

“Eu estudei em escola pública, todo o ensino fundamental. Eu tenho memória de excelentes professores que eu tive na vida. Professores que fizeram a diferença no meu ensino, no meu estudo, e a quem eu devo muito do que eu sou hoje” , frisou.