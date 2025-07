Globonews Leilane Neubarth critica uso de celulares durante velório de Preta Gil

A jornalista Leilane Neubarth criticou, nesta sexta-feira (25), o comportamento de algumas pessoas durante o velório de Preta Gil, realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Segundo ela, o uso de celulares por parte de visitantes transformou a cerimônia em uma “ exibição ”, o que considerou desrespeitoso.

O desabafo foi feito ao vivo durante a cobertura do evento na GloboNews . Leilane se disse chocada com o que presenciou no local. Segundo ela, apenas a imprensa tem justificativa profissional para fazer registros. No Instagram, ela voltou a abordar o tema e reforçou a crítica.

" E olha, vocês vão me perdoar. O desabafo. Mas teve um momento ali que me chocou bastante, porque tirando a imprensa, nós da imprensa que estamos ali por obrigação, filmando, mostrando esse momento para todos os assinantes da GloboNews, para todas as pessoas que estão ligados na GloboNews, tirando a imprensa que tem a obrigação de mostrar, eu fico chocada ", disse ao vivo.

A jornalista comentou sobre imagens que flagraram pessoas com o celular na mão no momento da despedida. “ Algumas pessoas estão ali verdadeiramente comovidas, se despedindo, e outras pessoas estão ali só mostrando aquilo como um evento ”, afirmou.

Crítica nas redes sociais

No Instagram, Leilane voltou a se manifestar. Ela publicou: “ Enquanto algumas pessoas faziam orações e homenagens simples com cartazes escritos à mão, outros acham que a vida é a tela, a exibição da própria vida. Triste 💔 ”.

Durante a transmissão, ela demonstrou indignação com o que classificou como uma inversão de valores. “ Esse momento de despedida é um momento de homenagem e a gente se despede da Preta com muita emoção ”, completou.

O velório de Preta Gil foi marcado por homenagens de fãs, amigos e familiares. A artista morreu no domingo (20), aos 50 anos, após uma longa luta contra o câncer.