João Pedro Lima/Portal iG Francisco Gil se despede da mãe em velório emocionante no Rio

Nesta sexta-feira (25), familiares, amigos e fãs se reuniram no Theatro Municipal, no Centro do Rio de Janeiro, para prestar as últimas homenagens à cantora Preta Gil, falecida no último domingo (20), aos 50 anos. O filho da artista, Francisco Gil, compareceu ao velório acompanhado da namorada, Alane Dias, e não conseguiu conter a emoção ao se despedir da mãe.





O local foi preparado com diversas homenagens, incluindo um telão de LED que exibia imagens marcantes da carreira de Preta, camisas estampadas com seu rosto e dezenas de coroas de flores enviadas por admiradores e personalidades. Francisco, visivelmente abalado, aproximou-se do corpo da mãe e chorou. Alane Dias também se emocionou durante o momento de despedida.





Últimos momentos

Francisco Gil fez um carinho no rosto da mãe e sussurrou algumas palavras antes de ser consolado por parentes e amigos. O Portal iG está no local acompanhando toda a movimentação e a emocionante despedida de quem amava a artista.

Preta Gil, filha do lendário cantor Gilberto Gil e de Sandra Gadelha, deixa um legado marcante na música e no Carnaval carioca, além do filho Francisco e da neta, Sol de Maria. Sua luta contra o câncer colorretal, diagnosticado em 2023, comoveu o público.





Programação do dia

Após o velório, que segue até o início da tarde, o corpo de Preta Gil será transportado em um veículo do Corpo de Bombeiros em cortejo fúnebre que passará por ruas do Centro do Rio, incluindo o Circuito de Blocos de Carnaval de Rua "Preta Gil", criado em sua homenagem. A Prefeitura do Rio informou que diversas vias nos arredores do Theatro Municipal estão interditadas para receber os fãs que desejam prestar suas últimas homenagens.

O corpo será levado posteriormente à capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, na Zona Portuária, onde ocorrerá uma cerimônia reservada para familiares e amigos íntimos. A cremação será realizada conforme desejava a família.