Instagram/Reprodução Preta Gil é homenageada pela Turma da Mônica

Durante o velório de Preta Gil, realizado nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a Turma da Mônica prestou uma homenagem à cantora com uma ilustração especial publicada nas redes sociais.

Na imagem, Preta aparece vestida de branco, sentada sobre um arco-íris, enquanto as personagens Mônica e Milena erguem os braços em um gesto de despedida.

A legenda da publicação fez referência à música "Drão", imortalizada por Gilberto Gil, pai da artista.

“Preta deixou um vazio no coração do Brasil, mas também um amor que germinou e agora vive para sempre.”

A homenagem repercutiu entre os fãs. “A Turma da Mônica nunca decepciona”, comentou uma seguidora. “A mais linda homenagem. Preta era muito amada”, escreveu outra. As reações destacaram o carinho do público e reforçaram o legado afetivo da cantora.

Preta Gil morreu no último domingo (20), aos 49 anos, nos Estados Unidos, após complicações de um câncer no intestino.

Preta, filha do lendário Gilberto Gil e de Sandra Gadelha, enfrentava a doença desde 2023. Foi com ele que, em uma de suas últimas aparições aos palcos, esteve visivelmente emocionada e transmitiu esse sentimento aos fãs que apreciavam as parceria dos dois. Foi ovacionada de imediato por todos.

Coragem, resiliência e transparência: essas foram as marcas de Preta Gil enquanto batalhava contra o câncer. Durante todo o período de tratamento, a artista compartilhava sua situação junto aos seus fãs, que incluía momentos difíceis de cirurgias complexas, sessões de quimioterapia e momentos de vulnerabilidade.

Preta Gil chegou até anunciar o fim do tratamento em dezembro de 2023, mas alguns meses depois, a doença voltou com metástases. Em meio à esta situação, a cantora buscou alternativas nos Estados Unidos, onde passou por um protocolo experimental, mas não resistiu às complicações.

Nascida Preta Maria Gadelha Gil Moreira em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro, desde cedo, Preta Gil esteve cercada por grandes nomes da música e da arte brasileira, como Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia, que ela considerava como tios.

Essa convivência moldou sua visão de mundo e alimentou seu espírito artístico, embora sua carreira tenha seguido caminhos próprios e ousados.