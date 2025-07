Reprodução: Globo Ana Clara apresenta o Estrelas da Casa





O Estrela da Casa , que está com estreia marcada para 25 de agosto, terá uma segunda temporada totalmente diferente da primeira. Apesar do sucesso comercial, o reality falhou tanto na audiência quanto em transformar o sertanejo Lucca, campeão da edição de estreia, em um fenômeno.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, a ordem dentro do canal é que a nova fase seja completamente diferente do primeiro programa.





A atração continua sob o comando da ex-BBB Ana Clara Lima, mas o Estrela da Casa passará por grandes mudanças. As alterações não se limitarão apenas às dinâmicas, mas também envolverão a chegada do cantor Michel Teló, que atuará como mentor dos participantes.

A Globo optou por manter o programa devido à boa aceitação junto ao mercado publicitário. Além de ser uma criação própria, o canal não precisa pagar milhões em royalties — como ocorre com o Big Brother Brasil, cujo formato pertence à Endemol Shine.

Em meio a tantas mudanças, o Estrela da Casa pode finalmente emplacar e cumprir seu objetivo de revelar um verdadeiro fenômeno musical no país. Esta temporada será decisiva para a continuidade do reality ou sua possível descontinuação, mesmo com o forte apelo comercial.

Sobre o Estrela da Casa

Estrela da Casa é um formato original da Globo que mistura competição musical com dinâmica de confinamento. A atração é apresentada por Ana Clara e conta com Michel Teló como reforço.

Formato

Estrela da Casa é um formato inédito por unir música e desafios de convivência — algo já familiar para quem acompanha o Big Brother Brasil. Transmitido ao vivo, sob os olhares do público 24 horas por dia, trata-se de uma atração multiplataforma, com conteúdo disponível em diversas telas e formatos.

Os participantes confinados têm o desafio de mostrar suas habilidades musicais, carisma e presença de palco. A diversidade musical é um dos pontos fortes do programa, com gêneros como sertanejo, pop, samba, MPB e forró.

O público tem a possibilidade de acompanhar o crescimento dos participantes em tempo real, influenciando diretamente os resultados do programa. Estrela da Casa também contará com um palco montado fora da casa — localizado nos Estúdios Globo — com cenografia especial, plateia e luzes. Nessa parte, os participantes irão apresentar um single autoral em um grande show semanal, para que o público possa aprovar ou desaprovar.

O vencedor recebe uma série de prêmios, incluindo gestão de carreira, apoio em turnê internacional e um valor inicial de R$ 500.000.