Reprodução/Internet SBT desbanca Record com novela mexicana e alcança maior audiência desde 2024

A direção do SBT tem motivos para comemorar: As Filhas da Senhora Garcia alcançou um feito inédito e impulsionou a audiência da emissora no horário nobre. No ar há menos de um mês, a novela mexicana bateu a Record no confronto direto com Paulo, o Apóstolo e alcançou o melhor desempenho da faixa de teledramaturgia noturna desde setembro de 2024.

Segundo dados consolidados da Kantar Ibope obtidos pela coluna, o capítulo exibido na quarta-feira (23) registrou média de 5,0 pontos na Grande São Paulo, o recorde da novela até o momento. O índice representa um crescimento de 45% em comparação com as duas quartas-feiras anteriores, marcando uma reação importante no horário nobre do

Durante o embate direto com a novela bíblica da, entre 21h35 e 22h10,venceu por uma diferença de dois décimos: foram 5,3 pontos para o SBT contra 5,1 da concorrente. A vitória simbólica é vista nos bastidores como um sinal de recuperação do desempenho da dramaturgia internacional da emissora.

O último pico similar havia sido registrado em 24 de setembro de 2024, também com uma produção latina. Desde então, o SBT buscava uma reação consistente no horário nobre, que enfrenta forte concorrência. Mesmo com o crescimento, a novela ainda mantém o terceiro lugar na média consolidada da faixa noturna, atrás da Globo e da Record.