Reprodução/SporTV Ex-lateral, Rafinha se aposenta aos 39 anos

Rafinha anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional durante participação ao vivo no programa Seleção SporTV. Aos 39 anos, o lateral confirmou que não voltará a jogar e passa a integrar de forma fixa o time de comentaristas dos canais Globo. O ex-jogador já vinha atuando pontualmente como analista desde a Copa do Mundo do Catar, em 2022.

“Momento muito especial na minha vida. Agradecer a Deus, que me proporcionou uma viagem maravilhosa nessa minha carreira. Não esperava chegar aonde cheguei. Fui abençoado. Sou realizado na minha profissão. Hoje está chegando ao fim, não jogo mais profissionalmente”, disse.

O último clube do ex-lateral foi o Coritiba, onde iniciou e encerrou a carreira profissional. Rafinha estava sem clube desde março, quando teve o contrato rescindido após participar de um evento festivo do Bayern de Munique, na Alemanha, sem autorização da diretoria paranaense. Ele tinha vínculo com o Coxa até o fim de 2025, mas não voltou a campo após a viagem.

Apesar da aposentadoria dos gramados,destacou que a nova fase traz desafios diferentes. “Claro que a vida continua, mas não vou mais entrar em estádio, levar essa vida que sempre levei, que eu vivi dentro do vestiário. Fiz tantos amigos durante essa trajetória. Tudo tem um começo e um fim. Realizado, sem arrependimento nenhum, mas com coração partido, porque não é uma decisão fácil”, disse.