Reprodução/Internet Aposta do SBT com Chaves e A Caverna Encantada vira fiasco de ibope

A tentativa do SBT de atrair o público jovem nas férias escolares resultou em um dos piores desempenhos de audiência da emissora nos últimos tempos. A substituição da Sessão Dorama por A Caverna Encantada e Chaves causou uma queda brusca nos índices da faixa das 17h, tradicionalmente instável, mas nunca com números tão baixos.

Segundo dados consolidados da Kantar Ibope Media para a Grande São Paulo,marcou apenas 1,7 ponto de média em seu segundo dia no novo horário — a pior audiência de sua história. O número é inferior até ao recorde negativo de Meu Amor das Estrelas, que teve 2,0 pontos durante sua exibição recente.

Na sequência,também iniciou sua exibição com 1,7 ponto, empatando com emissoras como a TV Gazeta e a TV Cultura, ambas com estrutura de programação mais enxuta. O seriado mexicano de Roberto Bolaños (1929–2024) conseguiu reagir ligeiramente nos minutos finais, atingindo pico de 2,2 pontos.

A estratégia dovisava revitalizar o horário vespertino com produtos mais populares e nostálgicos. No entanto, a decisão de tratarcomo um tapa-buraco e de reprisar a novela que desativou o setor de teledramaturgia do canal não trouxe os resultados esperados.