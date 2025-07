Reprodução: CNN Brasil Iuri Pitta é âncora da CNN





Iuri Pitta, se emocionou ao vivo no canal de notícias na última terça-feira (22), após noticiar a morte do cantor Ozzy Osbourne. O jornalista da CNN Brasil chegou a embargar a voz ao vivo, emocionando a todos no estúdio.

"E olha, meu filho lá de fora, está me mandando aqui mensagem, falando da morte do Ozzy que, desculpa... pega, 35 anos ouvindo" , disse choroso.





Num comentário em uma página no Instagram, Iuri revelou que parte da emoção devem-se as boas lembranças que tem com o filho e com as músicas de Ozzy:

"Muita memória boa ao som de Sabbath e Ozzy, em especial as que compartilhei com meu filho, também" , frisou

Quem é Iuri Pitta?

Iuri construiu sua carreira em grandes veículos da imprensa nacional. É graduado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1999) e possui mais de 20 anos de experiência na área.

Atualmente, é âncora na CNN Brasil, onde debate os principais temas do Brasil e do mundo.

Morte Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, o lendário Príncipe das Trevas e uma das estrelas mais icônicas do heavy metal, morreu, nesta terça-feira (22). O astro tinha 76 anos.

A causa da morte não foi informada. Em comunicado à imprensa, a família pede por privacidade e ressalta que estava "cercado de amor" deixando os fãs do gênero musical rock bastante entristecidos.

"É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento. Sharon, Jack, Kelly, Aimee e Louis" , disse a família em nota.

Osbourne lutava contra a doença de Parkinson desde janeiro de 2020. Ozzy deixa sua esposa, a empresária Sharon Osbourne, e seis filhos: Aimee, Kelly, Jack, Jessica, Louis e Elliot.

O cantor, que vendeu mais de 100 milhões de discos, começou a carreira em sua cidade natal, Birmingham, em 1969, como o primeiro vocalista do Black Sabbath. Ele eternizou sucessos que incluíam Iron Man, War Pigs e Paranoid , Ozzy se se firmou como frontman de uma banda popular e controversa.