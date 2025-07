Reprodução/redes sociais João Gomes fala sobre motivo de parar de beber





O cantor João Gomes, de 22 anos, contou que fez uma mudança importante em sua vida. Prestes a se tornar pai pela segunda vez, o ícone do piseiro contou que parou com o consumo de bebidas alcoólicas. A agenda de shows lotadas, fez com que o famoso alterasse toda sua rotina.





Em entrevista recente ao influenciador baiano, Emerson Yslley, João Gomes revelou que parou de beber após ser diagnosticado com gordura no fígado e que chegou até a ter alucinações por conta do vício.





"Começando a ter gordura no fígado, essas coisas ruins. Aí eu falei, poxa, então não quero mais. Ei velho, as primeiras semanas é terrível, você começa a ter alucinação, ficar estressado, mas de boa. Hoje tem no camarim por causa das visitas", revelou o famoso.

O jovem revelou que quando bebia, consumia mais cachaça:

"Cachaça mesmo, todos show era duas dessas [referindo-se a duas cachaças de 2 litros], aí imagina, 37 shows e o cara bebendo e tal", disse.

O cantor foi indagado se já saiu carregado por outras pessoas devido a bebida:

"Nunca sai carregado não, saí mais doido, pulando em cima do povo e tal. Que o cara fica no calor do momento assim. Quando eu tiver melhor da saúde eu volto a beber, mas enquanto, tenho que me cuidar, então vai ser desse jeito" , contou.

João ainda deu conselhos aos fãs que acompanham seu trabalho e vão aos seus shows:

"Ah, quem vai pra curtir é de boa, a gente que trabalha tem que levar a sério ali, prestar atenção no que está fazendo. E aí, depois nós temos o nosso momento também de ser fã, de curtir, que nem no dia que a Simone foi no meu aniversário [Simone Mendes], então a gente tem os nossos momentos também" , disse.

Novo bebê na família

João Gomes anunciou, em fevereiro deste ano, que será pai pela segunda vez. O cantor já é pai de Jorge, que tem pouco mais de um ano, fruto de seu relacionamento com Ary Mirelle.

Os dois estão juntos desde 2022 e se casaram em outubro de 2024, no Recife. O bebê tem chegada prevista para agosto ou setembro deste ano, mas a gravidez tem sido delicada por questões de saúde.

"A Ary tem o colo do útero um pouco baixo. Na outra gestação, ela prendeu o colo tarde, e agora prendeu um pouco mais cedo. Temos que ter todo cuidado" , explicou ele em entrevista.