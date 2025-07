Reprodução/TV Ponta Negra Juliana Lobo durante uma reportagem para a TV Ponta Negra





Uma cena inusitada acabou viralizando na web. Durante uma reportagem para a TV Ponta Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte, o jornalista Analyson Miqueias se surpreendeu ao chamar a repórter Juliana Lobo, que acabou chamando a atenção de forma irreverente para um problema sério.

A profissional mostrou uma área, no estado potiguar, abandonada e cheia de entulhos, o que causava indignação na população local. O que mais roubou a cena foi o fato de a jornalista se disfarçar de saco de lixo:

"Oi, tô aqui, tá vendo não? É porque estou disfarçada, estou me camuflando no ambiente. E nesse ambiente aqui a pessoa tem que se camuflar como? Como lixo! Pois é, tem que se camuflar como lixo porque a situação tá difícil" , disse Juliana Lobo, indignada com a situação.







Após o vídeo viralizar, Juliana recebeu elogios do público pela criatividade ao abordar o tema:

"Em uma análise superficial do vídeo, eu concluo que a jornalista usou o bom humor para fazer uma crítica social à situação que motivou a reportagem. De que adianta reportar, reportar e o problema não ser resolvido? Acredito que a jornalista, uma excelente profissional por sinal, se colocou no lugar dos moradores da região e usou a arma que tinha — a comunicação e sua criatividade — para tentar fazer a mudança acontecer" , enalteceu um internauta.





"Ela vai toda preparada. Já sai com o saco, de repente puxa um guarda-chuva… jornalismo popular com criatividade" , parabenizou outro.

No estado potiguar, Juliana Lobo é conhecida por suas reportagens especiais e cheias de irreverência. Em sua página pessoal, ela se descreve como "jornalista por formação e paixão".

Sobre a TV Ponta Negra

A TV Ponta Negra é uma emissora de televisão com sede em Natal. No estado potiguar, é afiliada do SBT e pertence ao Sistema Ponta Negra de Comunicação, com transmissão para todo o território.

Considerada um destaque em audiência, a emissora liderava na faixa das 12h às 14h no Rio Grande do Norte. Em janeiro de 2021, o Sistema Opinião deixou o comando da emissora e revendeu os 51% das ações que detinha ao Sistema Ponta Negra de Comunicação, que passou a deter o controle acionário.