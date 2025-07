Reprodução Instagram / YouTube - Venus Podcast Andy Byron pode processar Chris Martin por polêmica com Kristin Cabot, diz site americano

Andy Byron, ex-CEO da empresa da Astronomer, pode recorrer aos meios legais e processar o músico Chris Martin, vocalista da banda Coldplay. O empresário foi flagrado supostamente traindo a mulher com uma colega de trabalho, a chefe de RH Kristin Cabot.



As informações são do site Page Six. Segundo a publicação, as declarações do cantor ao ver a dupla abraçada durante o show, que ocorreu no dia 16 de julho, em Boston, são passíveis de uma ação jurídica, que poderia ser movida por Andy.





Na ocasião, Chris Martin estranhou o comportamento de Andy e Kristin, alegando que, ou eles tinham timidez, ou provavelmente estavam tendo um caso. A declaração repercutiu após um trecho do vídeo viralizar na web.

"Se estivermos sendo criativos, uma possível acusação seria por difamação, especificamente no que diz respeito a Chris Martin caracterizando os dois como tendo um ‘affair’”, disse o advogado Camron Dowlatshahi ao veículo norte-americano.

"Eu também duvido muito que o Sr. Byron gostaria de mais escrutínio público ao apresentar uma ação judicial quase fútil contra os organizadores do evento e/ou o Coldplay", acrescentou.

Relembre

No último dia 16 de julho, Kristin Cabot e Andy Byron foram vistos juntos durante um show do Coldplay em Boston. Os dois, que trabalham na mesma companhia e são casados com outras pessoas, foram flagrados abraçados e se afastaram ao perceber que estavam sendo filmados.

A cena chamou a atenção do vocalista da banda, Chris Martin, que fez um comentário sarcástico ao notar a gravação: "Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos", brincou o cantor.

Andy Byron, ex-CEO da empresa Astronomer, anunciou sua saída do cargo no sábado seguinte, 19 de julho. A demissão foi confirmada oficialmente pela companhia através de uma publicação no X (antigo Twitter): "Andy Byron apresentou sua demissão e o Conselho de Administração aceitou".