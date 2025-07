Reprodução/redes sociais Virginia curtindo seu final de semana





Virginia Fonseca resolveu tirar o dia de folga para curtir ao lado da família e dos amigos. Com muita dança e fotos em paisagens paradisíacas, a influenciadora se divertiu com os seus. Porém, a ex-mulher de Zé Felipe publicou uma mensagem que muitos interpretaram como uma possível indireta sobre seu suposto affair com o jogador Vinícius Júnior.

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, a filha de Margareth Serrão teria ido a uma das festas de aniversário de Vini Jr. no Rio de Janeiro, realizada no último fim de semana.

Porém, a famosa não confirmou publicamente sua presença. Mas, ainda segundo a jornalista, ela foi vista em clima de romance com o aniversariante. Os dois teriam ficado juntos em uma área escura e discreta na pérgola da piscina.

Após a história viralizar, Virginia compartilhou uma indireta em seus stories que acabou repercutindo bastante na web:

“Faça de mim, Senhor, uma pessoa sábia, para que eu saiba enfrentar qualquer situação, por mais difícil que ela seja” , dizia a mensagem da apresentadora do SBT, publicada na última terça-feira (22/7).

A grande festa dada por Vini Jr.

As comemorações do jogador aconteceram no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. Vale destacar que o uso de celulares é proibido nos eventos, e os aparelhos foram confiscados antes do início das festividades. Nas redes sociais, internautas já especulavam sobre um possível romance entre as celebridades após algumas interações no Instagram.

Para celebrar os 25 anos, a primeira festa aconteceu no sábado (19/7), com os convidados vestidos de all black, com roupas pretas. O evento contou com apresentações de Oruam, Ludmilla, L7nnon, Orochi e o rapper estadunidense Travis Scott.

A segunda comemoração ocorreu no domingo (20/7), com o Parque Vini World. A festança contou com Ivete Sangalo em um trio elétrico e o cantor Nattanzinho.

Suposta indireta de Zé Felipe

Após a repercussão, Zé Felipe publicou em seu perfil no Instagram uma série de fotos em um ponto turístico do Rio de Janeiro. Na imagem, ele aparece usando um casaco com o número 10 nas costas.

O que chamou a atenção dos fãs foi a legenda: “Em Goiânia tem o 10” , acompanhada de um emoji de silêncio — o que alguns interpretaram como uma possível referência a Vinícius Jr., que veste a camisa 10 da seleção.