João Gomes e MC Cabelinho passam perrengue no Grammy Latino: 'Não deram uma água'

Os artistas João Gomes e MC Cabelinho passaram perrengue nesta quinta-feira (14) durante a premiação do Grammy Latino, realizada em Miami, Estados Unidos. De acordo com o relato dos cantores, a produção do evento não lhes ofereceu nem ao menos um copo de água.

Através dos Stories do Instagram, o funkeiro MC Cabelinho e o cantor de piseiro João Gomes ressaltaram momentos desconfortáveis e de falta de estrutura por parte do evento.

"Nada de café ou de água. Só fila", detalhou João Gomes, seguido por Cabelinho. "Duas horas na fila. Não bebemos água, não bebemos café, não mijei... tô quase me mijando nas calças."

Segundo o MC, o perrengue começou logo ao chegarem no tapete vermelho. "E te conto mais: chegamos lá para tirar foto no tapete vermelho, os paparazzi já tinham ido embora. Só havia duas câmeras para mim, e ainda ficou mais gente para tirar foto", contou. "Quando eu fui tirar foto, o cara falou 'ninguém passa mais'", acrescentou João Gomes.

"Conquistar o mundo é muito difícil. Tem que ir devagar, ter paciência, porque fora do Brasil a gente está passando é sufoco! O bagulho é sério! Os caras não deram uma água para nós, nem um café", refletiu o funkeiro.

Após João Gomes mencionar que também perderam o prêmio, MC Cabelinho rebateu: "Perdemos nada! Nós ganhamos. Estamos nas ruas de Miami e fomos indicados. Se isso aqui é perder, então eu quero perder toda hora", brincou.



