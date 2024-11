Reprodução Mulher de João Gomes se revolta após comentários maldosos sobre aparência do filho

A influenciadora Ary Mirelle se revoltou nesta quinta-feira (14) ao expor comentários maldosos sobre a aparência do filho Jorge, de nove meses, fruto do relacionamento com o cantor João Gomes.

Através do Instagram, a jovem de 22 anos publicou um comunicado avisando que tomará providências legais contra internautas que hostilizarem a criança.

"O que mais vejo [no TikTok], Instagram, direct, comentário de foto, é gente falando do meu filho. Tudo tem limite! Se quiser falar de mim, beleza, agora do meu filho, ninguém fala, não", iniciou.

Na publicação, Ary destaca comentários em que internautas estão ridicularizando a aparência do filho, sugerindo que a criança é feia. "Ela deve ter sofrido bastante no parto", diz uma usuária, sarcástica.

"Vou começar a tomar as devidas providências. Vou olhar os comentários em uma foto que postei e me deparo com isso. E o pior, vem de pessoas que me seguem. Essa é a pior forma de chamar atenção", declarou.

"Eu respondo várias pessoas aqui no meu Instagram todo santo dia, mas não vou mais aceitar esse tipo de coisa com o meu filho que é só um bebê de nove meses", concluiu.