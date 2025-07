Reprodução: SBT André Azeredo sofre ameaça em reportagem





O repórter André Azeredo, do SBT , foi ameaçado enquanto realizava uma reportagem sobre a morte de uma criança de dois anos, vítima do ataque de um cão da raça pitbull. O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira (21), em Hortolândia, São Paulo. A matéria estava sendo gravada para o programa Alô Você, apresentado por Luiz Bacci.

O que aconteceu?

Uma menina de 2 anos faleceu na manhã de segunda-feira após ser atacada por um pitbull dentro de casa. A família se preparava para levá-la à creche quando o cachorro avançou contra a criança no corredor do terreno. Um vizinho acionou a polícia para conter o animal.





Durante a cobertura do caso, André Azeredo relatou ter sido ameaçado pelo pai da criança no local:

"Você vai virar notícia. Se der mais um passo, vou pular com os dois pés no seu peito. Eu falei: ‘Rapaz, eu sei que você está nervoso’. Ele deu a entender que, se eu fizesse qualquer pergunta, ele ia me matar. Eu falei: ‘Calma, eu sei que você está nervoso’. Aí, meu cinegrafista começou a gravar, vai saber." , disse.

O jornalista também detalhou a reação da equipe que precisaram gravar tudo o que aconteceu por motivo de segurança:

"O Ari, que é meu cinegrafista, não ia gravar essa parte, evidentemente, mas quando viu que ele começou a dizer ‘eu vou pra cima de você’, o Ari começou a gravar. Só perguntei para ele: ‘Você está me ameaçando?’. Ele respondeu: 'Pode crer que estou, porque tenho esse direito'" , frisou.

Outros familiares precisaram segurar o homem para tentar acalmar a situação, mas ele continuou alterado, especialmente depois de ser questionado pelo jornalista do SBT se era o proprietário do cão. O clima permaneceu tenso, com fortes provocações: “Você é homem? Vem aqui, atravessa essa linha imaginária pra você ver!” , disse o pai da criança, recusando-se a dar qualquer entrevista ao repórter.

Por fim, o repórter pede desculpas e frisa que só estava fazendo seu trabalho:

"Eu entendo, já fui ameaçado por pessoas armadas no jornalismo, mas não precisava tanto. Se você se sentiu ofendido com a minha presença, peço desculpas aqui, no ar" , finalizou.