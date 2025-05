Reprodução/SBT Luiz Bacci eleva audiência do SBT na estreia, mas Record segura vice-liderança

De volta ao ar após quase cinco meses, Luiz Bacci estreou nesta segunda-feira (26) o Alô Você no SBT e conseguiu melhorar a audiência da emissora no horário das 11h às 13h.

No entanto, o novo jornalístico não conseguiu superar a Record em nenhum momento da faixa, dominada pelo Balanço Geral, comandado por Eleandro Passaia. Os dados prévios de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela coluna, apontam que Alô Você alcançou média de 3,22 pontos e preferência de 9,09% dos televisores ligados.

Comparado com as quatro segundas anteriores, quando a faixa era ocupada pelo Primeiro Impacto, a estreia de Luiz Bacci elevou a média da rede em 22% — antes, o SBT marcava 2,63 pontos. A Record, que antecipou sua programação matinal e investiu na maratona do Balanço Geral, garantiu a vice-liderança com média de 4,70 pontos e um crescimento de 21% na comparação com as semanas anteriores.

A estratégia incluiu mudanças nos horários do Fala Brasil e do Hoje em Dia, além de priorizar o jornalístico apresentado por Eleandro Passaia. A Globo, com o Mais Você e o SP1, ficou distante da concorrência, liderando com média de 9,18 pontos.

Cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo. Os números são preliminares e poderão sofrer ajustes na consolidação, prevista para a tarde de terça-feira.