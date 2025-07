Reprodução/Internet Maria do Bairro será reprisada pelo SBT

A partir da próxima segunda, dia 21, o SBT vai estrear uma reapresentação de Maria do Bairro na faixa das 13h45, ocupando a atual faixa de A Caverna Encantada, que irá ao ar das 17h às 18h, substituindo o dorama Meu Amor das Estrelas.

Chaves, testado no final de tarde há alguns dias, passa a fazer parte da programação fixa da rede de segunda a sexta-feira, entregando para o Tá na Hora. A coluna apurou que as mudanças devem ser anunciadas oficialmente pelo SBT nas próximas horas.

Chaves, por sinal, passará a ter três exibições diárias: o seriado seguirá também nas faixas das 13h (podendo ser ocasionalmente tirado do ar em caso de coberturas urgentes no Alô Você) e das 21h50, além do novo horário, das 18h às 18h30. O Tá na Hora, que chega aos seus últimos dias no ar, passa a ser um programa integralmente local, com exibição entre 18h30 e 19h45.

Maria do Bairro será a única novela mexicana nas tardes do SBT. Rubi, que substituiria A Usurpadora, teve a sua estreia adiada mais uma vez — a tendência, segundo apurou a reportagem, é de que ela seja exibida só para a Grande São Paulo e localidades sem programação local, mas ocupando a faixa das 18h30, depois que o Tá na Hora ceder parte seu espaço para um novo noticioso, que terá apenas 25 minutos.