Reprodução: Band Preta Gil apresentou programa na Band





A cantora e empresária Preta Gil morreu no último domingo (20). Além de uma sólida carreira musical e participações em novelas da Record e da Globo, a filha de Gilberto Gil também apresentou um programa de televisão na Band, o Caixa Preta .

A atração foi ao ar em 2004 e era exibida nas noites de sábado, com estreia no dia 31 de julho daquele ano. Ele recebeu diversos artistas na tela da emissora do Morumbi, como Rogéria, Silvinho Blau Blau, Mara Maravilha, entre outros. Preta agitou os sábados dos brasileiros na Band.

Idealizado por Marlene Mattos, o programa de auditório mesclava atrações musicais e convidados especiais. À época, Preta elogiou a parceria com a ex-diretora global, recém-saída da Globo:

"Nós nos conhecemos há quatro anos, e ela me chamou para fazer matérias para o programa da Xuxa. Já quis ser Paquita, então adorei" , disse à Folha de S.Paulo.





A estreia do Caixa Preta, sob o comando da filha de Gilberto Gil, empolgou a Band. A atração chegou a alcançar picos de 9 pontos de audiência, superando a RedeTV! e se aproximando da Record, então terceira colocada no horário.

Personalidades que passaram pela atração

Algumas personalidades marcaram presença na atração, como a apresentadora Mara Maravilha, Kelly Key, entre outros. Na ocasião, a ex-apresentadora infantil comentou sobre sua carreira.

Kelly Key agitou o palco com muita dança e animação. Vale lembrar que os convidados levavam uma espécie de “mala preta” com objetos que representavam momentos importantes da carreira e da vida pessoal.

Nessa dinâmica, a apresentadora Preta Gil abria a mala, mostrava cada objeto e, ao mesmo tempo, conversava com o convidado sobre as histórias por trás de cada item.





Morte de Preta Gil

Preta Gil enfrentou, por quase dois anos, um tratamento contra um câncer no intestino. Sua equipe de comunicação confirmou sua morte no último domingo. Nas últimas semanas, a artista esteve nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra a doença.

Em dezembro, ela passou por uma cirurgia de 18 horas para a retirada de tumores, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cantora deixa um filho, Francisco Gil, de 29 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Müller.